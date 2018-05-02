Итальянец Аугенталлер будет тренировать женскую сборную США по биатлону

Итальянский специалист Армин Аугенталлер вновь будет тренировать сборную США.

Аугенталлер работал стрелковым тренером сборной Италии (2007-2009) и сборной США (2009-2014), после Сочи-2014 он стал старшим тренером женской сборной Швейцарии.

Сейчас он займёт должность старшего тренера женской команды, из которой ушёл финн Йонне Каконен.

«Я предвкушаю свое возвращение. Вновь работать со сборной США — это словно вернуться домой. Надеюсь, что у нас будет сильная команда, которая будет успешно выступать на Кубке мира и чемпионате мира», — цитирует Аугенталлера официальный сайт Федерации биатлона США.