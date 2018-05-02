«Ростов-Дон» защитил титул чемпиона России по гандболу

1 мая в Тольятти состоялся второй финальный матч чемпионата России между «Ростов-Доном» и «Ладой». Первая игра несколько дней назад завершилась победой действующего чемпиона страны — 27:26. Однако игра, показанная «Ладой», давала надежду, пусть и слабую, что финальная серия составит не два, а три матча.

— Мы счастливы, что победили. Впервые в истории «Ростов-Дон» выигрывает чемпионат России два года подряд. Само попадание в финал — это большая работа. Хочу поздравить «Ладу» с фантастическом сезоном, соперник заставил нас стать лучше. Мы выиграли пять титулов, в том числе Vardar Trophy. Вы не можете представить, чего нам стоили эти победы. У нас была стратегия — играть без травм. Был план, и мы его уважали. В итоге подошли к концу сезона в хорошей форме и в полном составе, — подытожил сезон главный тренер «Ростов-Дона» Фредерик Бужан

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финал. Второй матч. Тольятти

"Лада" (Тольятти) — «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — 21:26 (11:14).