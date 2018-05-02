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IIHF дисквалифицировала фаворита драфта НХЛ Далина на два матча юниорского ЧМ
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IIHF дисквалифицировала фаворита драфта НХЛ Далина на два матча юниорского ЧМ 

ТАСС 28 минут назад
ТАСС, 2 мая. Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) дисквалифицировал защитника сборной Швеции Расмуса Далина на два матча юниорского или молодежного чемпионата мира 2019 года за нарушение регламента соревнований. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.
После окончания матча за бронзовые медали молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет) 2018 года в Буффало (США), в котором шведы обыграли сборную Чехии со счетом 5:2, во время церемонии чествования Далин и еще несколько игроков и тренеров команды Швеции сняли с себя медали, тем самым нарушив регламент соревнований.
"Снятие медалей показывает неуважение не только по отношению к зрителям и организаторам чемпионата, но также и к соперникам и победителям турнира. Тот факт, что игроки впоследствии извинились за свое поведение и заверили, что их действия были неумышленными, не оправдывает их", — говорится в заявлении пресс-службы.
Также на две игры следующего молодежного чемпионата мира отстранены нападающие сборной Швеции Аксель Йонсен и Йеспер Боквист, а также голкипер Олле Эрикссон Эк. Наставник команды Томас Мортен дисквалифицирован на три матча в качестве главного тренера, помощника или любого другого представителя сборной на мировом первенстве — 2019.
Наказание не будет применяться на чемпионате мира 2018 года среди взрослых в Дании. Поскольку Далину, который лидирует в рейтинге драфта новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди игроков, выступающих в клубах Европы, на момент нарушения было 17 лет, наказание будет перенесено на любой международный турнир, в котором хоккеист будет принимать участие.
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