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Защитник сборной Швеции дисквалифицирован на два матча юниорского ЧМ-2019
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Защитник сборной Швеции дисквалифицирован на два матча юниорского ЧМ-2019 

Газета.Ru 2 часа назад
Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (ИИХФ) дисквалифицировал защитника сборной Швеции Расмуса Далина на два матча юниорского или молодежного чемпионата мира 2019 года за нарушение регламента соревнований, сообщает ТАСС.
После окончания матча за бронзовые медали молодежного чемпионата мира, Далин и еще несколько членов команды и тренерского штаба сняли с себя медали, тем самым нарушив регламент соревнований, в котором прописано, что «после церемонии награждения золотыми, серебряными и бронзовыми медалями участникам матча запрещается снимать медали до момента выхода со льда».
"Снятие медалей показывает неуважение не только по отношению к зрителям и организаторам чемпионата, но также и к соперникам и победителям турнира. Тот факт, что игроки впоследствии извинились за свое поведение и заверили, что их действия были неумышленными, не оправдывает их", — говорится в заявлении пресс-службы.
Наказание не будет применяться на чемпионате мира 2018 года среди взрослых в Дании, поскольку Далину на момент нарушения было 17 лет.
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