Вратарь сборной Канады: «Было бы круто сыграть со сборной России на чемпионате мира» 

Форвард сборной Канады Дарси Кемпер в интервью «СЭ» рассказал об ожиданиях от чемпионата мира. Он отметил, что не против сыграть со сборной России.
— Кто главный фаворит чемпионата мира?
— Я бы хотел назвать им сборную Канады. Потому что цель у нас простая — приехать в Данию и победить. Настрой у нас именно такой. Правда, до плей-офф еще далеко. Тем лучше — успеем наладить командную игру.
— Хотели бы сыграть против сборной России на определенном этапе?
— Кто бы нам ни попался в плей-офф — всех будем пытаться обыграть. Россия так Россия. Но нельзя не признать, что наше противостояние — одно из величайших в хоккее. Я никогда не играл против России. Так что если у меня появится такой шанс — будет круто. (Игорь ЕРОНКО)
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