Ещё
Вратарь сборной Канады: «Было бы круто сыграть со сборной России на чемпионате мира»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вратарь сборной Канады: «Было бы круто сыграть со сборной России на чемпионате мира» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Форвард сборной Канады Дарси Кемпер в интервью «СЭ» рассказал об ожиданиях от чемпионата мира. Он отметил, что не против сыграть со сборной России.
— Кто главный фаворит чемпионата мира?
— Я бы хотел назвать им сборную Канады. Потому что цель у нас простая — приехать в Данию и победить. Настрой у нас именно такой. Правда, до плей-офф еще далеко. Тем лучше — успеем наладить командную игру.
— Хотели бы сыграть против сборной России на определенном этапе?
— Кто бы нам ни попался в плей-офф — всех будем пытаться обыграть. Россия так Россия. Но нельзя не признать, что наше противостояние — одно из величайших в хоккее. Я никогда не играл против России. Так что если у меня появится такой шанс — будет круто. (Игорь ЕРОНКО)
Полностью интервью игроков сборной Канады
Спорт-Экспресс: последние новости
Роман Ротенберг: "На девятое мая будет организована специальная программа" Киберфутболисты "Краснодара", "Анжи" и "Динамо" не вышли в плей-офф чемпионата РФПЛ Россия проиграла США в 1/4 финала юниорского чемпионата мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские борцы завоевали три золота на ЧЕ за день4
«Конец карьеры уже близко»16
«Ливерпуль» назвал условия продажи Салаха
Вандалы изуродовали лицо Боярского51
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение