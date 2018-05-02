Вратарь сборной Канады: «Было бы круто сыграть со сборной России на чемпионате мира»

Форвард сборной Канады Дарси Кемпер в интервью «СЭ» рассказал об ожиданиях от чемпионата мира. Он отметил, что не против сыграть со сборной России.

— Кто главный фаворит чемпионата мира?

— Я бы хотел назвать им сборную Канады. Потому что цель у нас простая — приехать в Данию и победить. Настрой у нас именно такой. Правда, до плей-офф еще далеко. Тем лучше — успеем наладить командную игру.

— Хотели бы сыграть против сборной России на определенном этапе?

— Кто бы нам ни попался в плей-офф — всех будем пытаться обыграть. Россия так Россия. Но нельзя не признать, что наше противостояние — одно из величайших в хоккее. Я никогда не играл против России. Так что если у меня появится такой шанс — будет круто. (Игорь ЕРОНКО)

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