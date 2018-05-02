Глава скаутской службы сборной РФ по хоккею Жамнов стал старшим тренером команды

КОПЕНГАГЕН, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов /. Глава селекционной службы сборной России по хоккею Алексей Жамнов назначен старшим тренером команды вместо Харийса Витолиньша, контракт которого истек 30 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

Витолиньш был старшим тренером национальной команды с 2014 года, работав в тренерском штабе под руководством Олега Знарка. Жамнов после назначения и. о. главным тренером сборной России Ильи Воробьева вошел в тренерский штаб команды. Ранее специалист находился на тренерской скамейке во время матчей национальной команды, включая Кубок мира и Олимпийские игры — 2018.

Чемпионат мира в Дании пройдет с 4 по 20 мая. Россияне свой первый матч проведут 4 мая с командой Франции.