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Тренерский штаб сборной России по хоккею 4 мая огласит заявку на чемпионат мира
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Тренерский штаб сборной России по хоккею 4 мая огласит заявку на чемпионат мира 

ТАСС 57 минут назад
Фото: ТАСС
КОПЕНГАГЕН, 2 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России огласит заявку команды из 23 хоккеистов на чемпионат мира за несколько часов до стартовой игры турнира с командой Франции, которая пройдет 4 мая. Об этом журналистам рассказал тренер россиян Алексей Жамнов.
В среду сборная России прилетела в Копенгаген и провела первую тренировку в Дании.
"Мы не планируем завтра ничего заявлять. У нас есть время, мы можем подать заявку за два часа до первой игры. Будем обдумывать окончательный состав до конца. Заявка будет четвертого числа перед матчем", — сказал Жамнов.
"Первая тренировка, душновато немного, лед мягкий, — продолжил специалист. — Хорошо, что покатались, теперь будем понимать, что ждать от такого льда. Надеюсь, в дальнейшем он будет лучше. Ребята еще чувствовали себя уставшими после перелета, нужно было, чтобы они продышались".
"По [Никите] Гусеву это наша внутренняя кухня, ждем все данные врачей. Посмотрим, как все будет складываться дальше", — заключил Жамнов.
Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в датских городах Копенгаген и Хернинг. Сборная России проведет стартовый матч турнира 4 мая против команды Франции.
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