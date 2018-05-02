Тренерский штаб сборной России по хоккею 4 мая огласит заявку на чемпионат мира

КОПЕНГАГЕН, 2 мая. / ТАСС /. Тренерский штаб сборной России огласит заявку команды из 23 хоккеистов на чемпионат мира за несколько часов до стартовой игры турнира с командой Франции, которая пройдет 4 мая. Об этом журналистам рассказал тренер россиян Алексей Жамнов

В среду сборная России прилетела в Копенгаген и провела первую тренировку в Дании.

"Мы не планируем завтра ничего заявлять. У нас есть время, мы можем подать заявку за два часа до первой игры. Будем обдумывать окончательный состав до конца. Заявка будет четвертого числа перед матчем", — сказал Жамнов.

"Первая тренировка, душновато немного, лед мягкий, — продолжил специалист. — Хорошо, что покатались, теперь будем понимать, что ждать от такого льда. Надеюсь, в дальнейшем он будет лучше. Ребята еще чувствовали себя уставшими после перелета, нужно было, чтобы они продышались".

"По [Никите] Гусеву это наша внутренняя кухня, ждем все данные врачей. Посмотрим, как все будет складываться дальше", — заключил Жамнов.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в датских городах Копенгаген и Хернинг. Сборная России проведет стартовый матч турнира 4 мая против команды Франции.