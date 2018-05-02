Военно-медицинская академия заняла 1 место на Международной олимпиаде курсантов по информатике

Мужская сборная ВМедА заняла высокое 7 место среди 34 коллективов, участвующих в соревновании.

Соревнования проходили в Военном институте (железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева», академия была представлена на олимпиаде женской и мужской командами.

По результатам выступления сборная ВМедА одержала победу в первенстве среди женских команд и была отмечена почетными грамотами и призами на церемонии закрытия Олимпиады. Мужская сборная ВМедА заняла высокое 7 место среди 34 коллективов, участвующих в соревновании, что является наилучшим результатом за 10 лет выступления сборной академии на всеармейских и международных Олимпиадах по информатике.

Соревнование проходило в 3 тура: