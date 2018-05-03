Жамнов: «Дацюк успел отдохнуть перед ЧМ, теперь он готов идти в бой»

Член тренерского штаба сборной России Алексей Жамнов оценил готовность капитана российской команды Павла Дацюка перед стартующим в пятницу чемпионатом мира в Дании.

"С Дацюком все нормально, он не играл на Евротуре, потому что ему надо было дать отдохнуть, вот и все. Сейчас он уже готов идти в бой. Да все у нас парни готовы, так что думаем по составу на первую игру.

Богдан Киселевич и Владислав Гавриков катались в одной паре в среду, как на чемпионате мира в Кельне, но это еще не значит, что они так и будут играть первый матч. Мы разные смотрим варианты, сочетания пробуем", — сказал Жамнов.

В пятницу российская команда встретится со сборной Франции в первом матче турнира, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Напомним, что Дацюк не принимал участия ни в одной игре Евротура перед чемпионатом мира.

Слова Жамнова приводит.