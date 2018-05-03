На ЧМ по настольному теннису сыграет объединенная команда КНДР и Южной Кореи 

Международная федерация настольного тенниса и представители сборных двух стран — Южной Кореи и КНДР — приняли решение о создании объединенной женской команды, сообщает ТАСС.
Объединившись в четвертьфинале турнира, единый коллектив двух стран автоматически стал полуфиналистом. В финале корейский коллектив встретится с победителем матча Украина — Япония, отмечает агентство Yonhap.
Если сборная двух стран займет место в тройке сильнейших, то медали получат все спортсменки, а на церемонии награждения будут подняты флаги обеих стран.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по настольному теннису вышла в плей-офф командного чемпионата мира.