На ЧМ по настольному теннису сыграет объединенная команда КНДР и Южной Кореи

Международная федерация настольного тенниса и представители сборных двух стран — Южной Кореи и КНДР — приняли решение о создании объединенной женской команды, сообщает ТАСС

Объединившись в четвертьфинале турнира, единый коллектив двух стран автоматически стал полуфиналистом. В финале корейский коллектив встретится с победителем матча Украина — Япония, отмечает агентство Yonhap.

Если сборная двух стран займет место в тройке сильнейших, то медали получат все спортсменки, а на церемонии награждения будут подняты флаги обеих стран.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по настольному теннису вышла в плей-офф командного чемпионата мира.