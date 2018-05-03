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Волгоградки в составе сборной России по плаванию победили команду Венгрии
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Волгоградки в составе сборной России по плаванию победили команду Венгрии 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Спортсменки волгоградского «Спартака» в составе сборной России по плаванию одержали победу над ватерполистками Венгрии.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете спорта, российская женская сборная по водному поло, возглавляемая волгоградским тренером Александром Гайдуковым, успешно завершила престижные международные соревнования и вышла в Суперфинал Мировой лиги. Матч закончился со счетом 13:11. Среди игроков российской команды три спортсменки из Волгограда — Наталья Чурзина, Анастасия Верхоглядова и Ольга Горбунова. Последняя в решающей игре трижды сумела поразить ворота соперника. Таким образом, венгерский коллектив занял четвертое место, а наши пловчихи заняли вторую позицию вслед за испанками и спортсменками из Голландии. Отметим, решающие игры женской Мировой лиги-2018 состоятся через месяц в Китае.
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