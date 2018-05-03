Лучшими в Москве стали студенты-гандболисты из Измайлова

Мужская и женская сборные Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма выиграли студенческие чемпионаты Москвы по гандболу.

В рамках XXX Московских студенческих спортивных игр в столице завершились соревнования по гандболу. Обе команды спортивного вуза свой последний матч сезона провели в спортзале МГУ им. М. В. Ломоносова . Именно эта игра решала у юношей судьбу чемпионства. Исторически так сложилось, что для ргуфковчан игры с ломоносовцами проходят всегда интересно и с азартом. Это, пожалуй, единственный вуз, который серьезно может противостоять гандболистам университета физкультуры и спорта. Однако в первом тайме на табло сохранялось примерное равенство, но во втором — студенты из Измайлова оказались сильнее оппонентов, доведя встречу до уверенной победы (32:22).

«После пяти-шести лет первых мест мы не имеем право опуститься ниже. Сами для себя поставили высокую планку и не опустим ее», — прокомментировала игру своих подопечных главный тренер мужской сборной Мария Обивалина.

Обновлённый состав женской сборной спортивного вуза в последнем туре одержал очередную победу и со стопроцентным результатом выиграл турнир. Итак, спортивные игры нынешнего сезона подтвердили, что команды РГУФКСМиТ остаются недосягаемыми для всего гандбольного студенчества столицы.