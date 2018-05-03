Ещё
Лучшими в Москве стали студенты-гандболисты из Измайлова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лучшими в Москве стали студенты-гандболисты из Измайлова 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Мужская и женская сборные Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма выиграли студенческие чемпионаты Москвы по гандболу.
В рамках XXX Московских студенческих спортивных игр в столице завершились соревнования по гандболу. Обе команды спортивного вуза свой последний матч сезона провели в спортзале МГУ им. М. В. Ломоносова. Именно эта игра решала у юношей судьбу чемпионства. Исторически так сложилось, что для ргуфковчан игры с ломоносовцами проходят всегда интересно и с азартом. Это, пожалуй, единственный вуз, который серьезно может противостоять гандболистам университета физкультуры и спорта. Однако в первом тайме на табло сохранялось примерное равенство, но во втором — студенты из Измайлова оказались сильнее оппонентов, доведя встречу до уверенной победы (32:22).
«После пяти-шести лет первых мест мы не имеем право опуститься ниже. Сами для себя поставили высокую планку и не опустим ее», — прокомментировала игру своих подопечных главный тренер мужской сборной Мария Обивалина.
Обновлённый состав женской сборной спортивного вуза в последнем туре одержал очередную победу и со стопроцентным результатом выиграл турнир. Итак, спортивные игры нынешнего сезона подтвердили, что команды РГУФКСМиТ остаются недосягаемыми для всего гандбольного студенчества столицы.
Управа района Измайлово города Москвы: последние новости
Танцоры из Измайлова стали победителями международных соревнований по спортивным танцам В Измайловском лесопарке 1 января соберутся любители спорта Чемпионами района Измайлово стали футболисты «Экспресса»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
18-летняя регбистка погибла по время матча10
Как России тягаться с Канадой и США?6
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна8
Боец ММА показательно удушила американского военного
Стала известна зарплата Манчини в сборной Италии
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение