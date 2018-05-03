Хендерсон: у молодых французов трясутся коленки перед игрой с чемпионами ОИ

Молодые французские хоккеисты заметно нервничают перед первым матчем чемпионата мира против игроков сборной России, олимпийских чемпионов 2018 года, заявил главный тренер французов Дэйв Хендерсон

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая. Французы в пятницу открывают турнир матчем против сборной России.

"Целый месяц мы готовились к чемпионату мира, так что сейчас с нетерпением ждем первой игры против сборной России. В команде много молодых ребят, прежде не игравших на чемпионатах мира, и, что скрывать, они заметно нервничают перед встречей с олимпийскими чемпионами, коленки трясутся. Наши опытные игроки стараются помогать им, добавлять уверенности", — сказал Хендерсон журналистам.

"Конечно, помним победу над россиянами в 2013 году, помним, как победили в Челябинске год назад, нужно хорошо сыграть в защите, тогда у нас будут шансы", — отметил Хендерсон.