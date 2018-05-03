Ещё
Матч Davis Cup между сборными России и Белоруссии пройдет на МСА «Лужники»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Матч Davis Cup между сборными России и Белоруссии пройдет на МСА «Лужники» 

Р-Спорт 18 минут назад
Сборная России по теннису проведет матч против команды Белоруссии в первом раунде плей-офф за право остаться в группе 1 зоны Европа/Африка Кубка Дэвиса на следующий сезон на МСА «Лужники» в Москве, сообщается на официальном сайте Белорусской теннисной федерации.
Матч пройдет 14-15 сентября. Игры будут проходить на покрытии «хард». Проигравший в этом матче в октябре будет бороться с командой Словакии за сохранение прописки в группе 1 зоны Европа/Африка, а победитель сохранит место в этой группе и начнет сезон-2019 с первого раунда.
Команды России и Белоруссии уже встречались между собой в 2004 году в рамках 1/8 финала Кубка Дэвиса в Минске. Тогда белорусская сборная победила — 3-2.
Р-Спорт: последние новости
Третьяк: сборная России должна побеждать на чемпионате мира Кизимов не сыграет с чехами на ЮЧМ, Исхаков вошел в состав сборной России Хендерсон: у молодых французов трясутся коленки перед игрой с чемпионами ОИ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
18-летняя регбистка погибла по время матча10
Как России тягаться с Канадой и США?6
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна8
Боец ММА показательно удушила американского военного
Стала известна зарплата Манчини в сборной Италии
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение