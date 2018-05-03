Матч Davis Cup между сборными России и Белоруссии пройдет на МСА «Лужники»

Сборная России по теннису проведет матч против команды Белоруссии в первом раунде плей-офф за право остаться в группе 1 зоны Европа/Африка Кубка Дэвиса на следующий сезон на МСА «Лужники» в Москве, сообщается на официальном сайте Белорусской теннисной федерации.

Матч пройдет 14-15 сентября. Игры будут проходить на покрытии «хард». Проигравший в этом матче в октябре будет бороться с командой Словакии за сохранение прописки в группе 1 зоны Европа/Африка, а победитель сохранит место в этой группе и начнет сезон-2019 с первого раунда.

Команды России и Белоруссии уже встречались между собой в 2004 году в рамках 1/8 финала Кубка Дэвиса в Минске. Тогда белорусская сборная победила — 3-2.