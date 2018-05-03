Стефан да Коста: «Нашей команде будет тяжело в матче против России»

Форвард сборной Франции Стефан да Коста заявил, что заявил, что его команде будет непросто в матче чемпионата мира против России. По словам нападающего, их противник мастеровит, а для французов чемпионат мира — всегда не простой турнир.

Напомним, в первом матче чемпионата мира-2018 группы А сборная России встретится со сборной Франции. Поединок состоится в Копенгагене 4 мая, начало — в 17.15 по московскому времени.

— Здесь все сделано на высоком уровне, но есть, конечно, несколько вещей, которые можно улучшить, — цитирует ТАСС да Косту. — Каждый год у нас собираются примерно одни и те же ребята, но есть и новички. У нас хорошая сборная, всегда приятно приезжать в ее расположение. Для команды Франции чемпионат мира — это всегда непростой турнир, посоветовал бы молодым парням в нашей сборной стараться не слишком паниковать и пытаться играть в свой хоккей.

У нас хорошая атмосфера в раздевалке, как и всегда. Вне зависимости от результата, мы всегда стараемся выкладываться на полную. Кошечкин — отличный голкипер с большими габаритами, помню, как играл против него в финале Кубка Гагарина в 2016 году. У россиян мастеровитая команда, делают все отлично, нам будет тяжело. Завтра нам будет очень непросто, россияне очень быстры, постараемся показать все, на что способны.