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Яшин: «Не думаю, что игра сборной России изменится глобально»
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Яшин: «Не думаю, что игра сборной России изменится глобально» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший нападающий сборной России Алексей Яшин в интервью Sport24 поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Дании.
«Я считаю, что каждое соревнование, в котором участвует наша сборная, это самое интересное. В сборной произошли изменения. Знарок стал консультантом. Но я не думаю, что так глобально изменится игра сборной, потому что любой тренер отталкивается от того, какие игроки у него есть. Любому тренеру нужен результат. Зависит от того, как игроки профессионально подготовились к ЧМ. Все сборные везут сильнейшие составы. Будет просто интересный чемпионат. Все наша сборная является одним из фаворитов. Надеюсь, выиграем золотые медали. Не списывал бы со счетом американцев, шведов, финнов. Те же чехи могут преподнести сюрприз», — сказал Яшин.
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