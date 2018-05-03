Менотти: «Не знаю, достаточно ли иметь Месси в составе, чтобы выиграть Чемпионат Мира»

Известный аргентинский тренер Луис Сесар Менотти высказался о роли форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси в сборной команде своей страны.

"Ди Стефано не выиграл ни одного Чемпионата Мира, следовательно и Месси не нуждается в его выигрыше, чтобы быть причисленным к великим… Я не знаю, достаточно ли Месси в составе, чтобы выиграть Чемпионат Мира. Но он — единственный, кто может решить проблему отсутствия идеи и игры за время, которое осталось у команды к турниру. Я не знаю, как будет играть команда Сампаоли, но иметь Месси в составе — это дополнительный козырь", — цитирует 79-летнего специалиста Marca.