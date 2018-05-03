В. Киреев: на базу в Мордовии кроме сборной Панамы претендовала Португалия 

Министр спорта и культуры Республики Мордовия Владимир Киреев рассказал о тренировочной базе, которую будет использовать сборная Панамы во время чемпионата мира в России.
«Что мы знаем о сборной Панамы? Во-первых, они точно будут располагаться у нас (смеётся). Это молодая команда, они впервые вышли в финальную стадию чемпионата мира по футболу. К нам приезжали представители сборной, мы обсудили детали. Думаю, что здесь команда найдёт свой дом. Серьёзных требований по подготовке базы не было. Несильно затратные вещи: бильярд, настольный теннис. Это то, что мы сами хотели установить.
Помимо Панамы на эту базу претендовали ещё и другие сборные. После жеребьёвки приезжал генеральный менеджер сборной Португалии, но база уже была практически отдана Панаме», — сказал Киреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.