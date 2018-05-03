Почему сборная России заявила всего 17 хоккеистов? Объясняем

Сборная России внесла в заявку всего 17 хоккеистов — двоих вратарей, пятерых защитников и десять нападающих. Однако это не значит, что в таком составе команда выйдет на лед в матче против Франции. По правилам ИИХФ, все сборные должны внести в заявку хотя бы 17 человек до первого дня чемпионата. Скорее всего, фамилии еще четверых игроков (двоих защитников и двоих нападающих), которые сыграют с французами, мы узнаем непосредственной перед игрой.

Матч Россия — Франция состоится в пятницу, 4 мая и начнется в 17:15 по московскому времени.

Сборная России внесла 17 игроков в заявку на чемпионат мира Все о чемпионате мира по хоккею