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Почему сборная России заявила всего 17 хоккеистов? Объясняем
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Почему сборная России заявила всего 17 хоккеистов? Объясняем 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
Сборная России внесла в заявку всего 17 хоккеистов — двоих вратарей, пятерых защитников и десять нападающих. Однако это не значит, что в таком составе команда выйдет на лед в матче против Франции. По правилам ИИХФ, все сборные должны внести в заявку хотя бы 17 человек до первого дня чемпионата. Скорее всего, фамилии еще четверых игроков (двоих защитников и двоих нападающих), которые сыграют с французами, мы узнаем непосредственной перед игрой.
Матч Россия — Франция состоится в пятницу, 4 мая и начнется в 17:15 по московскому времени.
Сборная России внесла 17 игроков в заявку на чемпионат мира Все о чемпионате мира по хоккею
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