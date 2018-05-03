Сборная России по хоккею внесла в заявку на чемпионат мира 17 игроков

КОПЕНГАГЕН, 3 мая. / ТАСС /. Хоккейная сборная России внесла в первоначальную заявку на чемпионат мира 17 спортсменов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России. Чемпионат мира по хоккею стартует 4 мая. Согласно регламенту, в заявку каждой команды на турнир можно вносить до 25 игроков, минимальное количество — 17 человек. "В первоначальную заявку внесено 17 хоккеистов", — сообщили в пресс-службе. Сборная России в первом матче турнира сыграет с командой Финляндии. Игра состоится 4 мая.