Сборная России провела командную съёмку перед ЧМ-2018. Фоторепортаж

3 мая в Копенгагене сборная России по хоккею провела командную фотосъёмку в преддверии чемпионата мира в Дании.

Фоторепортаж со съёмки сборной России по хоккею подготовлен специальными корреспондентами в Копенгагене.