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Сборная России провела командную съёмку перед ЧМ-2018. Фоторепортаж
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Сборная России провела командную съёмку перед ЧМ-2018. Фоторепортаж 

Чемпионат.com 22 минуты назад
Фото: 31 канал
3 мая в Копенгагене сборная России по хоккею провела командную фотосъёмку в преддверии чемпионата мира в Дании.
Фоторепортаж со съёмки сборной России по хоккею подготовлен специальными корреспондентами в Копенгагене.
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