Футболист «Спартака» Ещенко не верит в вызов в сборную России на ЧМ-2018

МОСКВА, 3 мая. / ТАСС /. Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко не верит, что может попасть в состав сборной России по футболу на домашний чемпионат мира 2018 года. Об этом он рассказал журналистам.

"Нет, конечно [не верю, что попаду в сборную], — сказал футболист. — Когда написали расширенный список кандидатов в сборную, тогда еще сомнения были, но все равно понимал, что не вызовут. Если бы хотели, то сделали это раньше. Со Станиславом Черчесовым (главный тренер сборной России — прим. ТАСС) лично по этому поводу не общался, а так разговаривали".

"Зато допинг-пробы сдаю из-за этого, — пошутил защитник. — Я отдаюсь команде, если не берут в сборную, значит не нужен".

В последний раз Ещенко играл за сборную России на чемпионате мира 2014 года. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля.