Сампаоли рассказал, при каком условии Икарди выступит на чемпионате мира 

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли сообщил форварду «Интера» Мауро Икарди о шансах выступить на чемпионате мира, информирует Sky Sport Italia. Игрок миланской команды поедет на турнир только в том случае, если не успеет оправиться от травмы колена нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Также Сампаоли показал Икарди несколько видео, на которых объяснил игроку, почему он не вписывается в его тактическую модель.
В нынешнем сезоне Икарди провел за «Интер» 33 матча во всех турнирах, в которых забил 27 голов. Ранее сообщалось, что Икарди не поедет на чемпионат мира, так как у него не сложились отношения в национальной команде с Лионелем Месси. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Аргентина на групповом этапе сыграет с Исландией, Хорватией и Нигерией.
Все о чемпионате мира-2018