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А. Ребров: на вызов в сборную России надежды нет
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А. Ребров: на вызов в сборную России надежды нет 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Вратарь «Спартака» Артём Ребров признался, что не рассчитывает принять участие в предстоящем чемпионате мира в России.
«На вызов в сборную надежды нет. Буду поддерживать ребят. Главное сейчас закончить чемпионат. Не знаю вообще попаду ли на стадион. Дети пока не просят сводить их на чемпионат мира. Уход Пилипчука не комментирую», — передаёт слова Реброва корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
На групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с национальными командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
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