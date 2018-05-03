А. Ребров: на вызов в сборную России надежды нет

Вратарь «Спартака» Артём Ребров признался, что не рассчитывает принять участие в предстоящем чемпионате мира в России. «На вызов в сборную надежды нет. Буду поддерживать ребят. Главное сейчас закончить чемпионат. Не знаю вообще попаду ли на стадион. Дети пока не просят сводить их на чемпионат мира. Уход Пилипчука не комментирую», — передаёт слова Реброва корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин На групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с национальными командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.