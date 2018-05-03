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«Университет Лесгафта-Нева» победил в первом полуфинале чемпионата России по гандболу
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«Университет Лесгафта-Нева» победил в первом полуфинале чемпионата России по гандболу 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 3 мая. Мужской гандбольный клуб «Университет Лесгафта-Нева» из Санкт-Петербурга со счетом 27:26 одержал победу над московским "Спартаком" в первом матче полуфинальной серии чемпионата России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Самым результативным игроком матча стал гандболист хозяев Дмитрий Киселев, в активе которого восемь голов.
Счет в серии до двух побед стал 1-0 в пользу петербургского клуба. Второй матч пройдет в Москве 7 мая.
Гандбольный «Спартак» проводит свой первый сезон в чемпионате России. В текущем розыгрыше первенства страны команда из-за отсутствия собственной арены принимала своих соперников на Малой спортивной арене «Лужники», во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском и спорткомплексе «Кунцево», еще один матч прошел на арене «ВТБ Ледовый дворец».
Действующими чемпионами России являются гандболисты «Чеховских медведей».
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