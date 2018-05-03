«Университет Лесгафта-Нева» победил в первом полуфинале чемпионата России по гандболу

ТАСС , 3 мая. Мужской гандбольный клуб «Университет Лесгафта-Нева» из Санкт-Петербурга со счетом 27:26 одержал победу над московским "Спартаком" в первом матче полуфинальной серии чемпионата России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком матча стал гандболист хозяев Дмитрий Киселев , в активе которого восемь голов.

Счет в серии до двух побед стал 1-0 в пользу петербургского клуба. Второй матч пройдет в Москве 7 мая.

Гандбольный «Спартак» проводит свой первый сезон в чемпионате России. В текущем розыгрыше первенства страны команда из-за отсутствия собственной арены принимала своих соперников на Малой спортивной арене «Лужники», во Дворце спорта «Динамо» в Крылатском и спорткомплексе «Кунцево», еще один матч прошел на арене «ВТБ Ледовый дворец».

Действующими чемпионами России являются гандболисты «Чеховских медведей».