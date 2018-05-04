Ещё
Косельни из-за травмы не поможет сборной Франции на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Косельни из-за травмы не поможет сборной Франции на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 47 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В ответном матче полуфинала Лиги Европы «Арсенал» на выезде встречался с «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась победой мадридской команды со счётом 1:0.
Уже в дебюте встречи защитник сборной Франции и капитан лондонской команды Лоран Косельни получил травму и покинул поле на носилках. Как сообщает Sky Sports, футболист получил разрыв ахиллова сухожилия, из-за чего не сможет помочь национальной команде на чемпионате мира в России, который пройдёт с 14 июня по 15 июля.
Чемпионат.com: последние новости
«Университет Лесгафта-Нева» и «Чеховские медведи» с побед начали полуфиналы ЧР А. Ребров: на вызов в сборную России надежды нет Гандболистки «Астраханочки» выиграли серию за бронзовые медали чемпионата России
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер ПСЖ нажаловался на Неймара
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Кожевников нашел виноватых в «неудаче» сборной РФ
Долги не пускают футбольную Россию в Европу8
Жуков лишится членства в МОК
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение