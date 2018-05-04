Косельни из-за травмы не поможет сборной Франции на ЧМ-2018

В ответном матче полуфинала Лиги Европы «Арсенал» на выезде встречался с «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась победой мадридской команды со счётом 1:0.

Уже в дебюте встречи защитник сборной Франции и капитан лондонской команды Лоран Косельни получил травму и покинул поле на носилках. Как сообщает Sky Sports, футболист получил разрыв ахиллова сухожилия, из-за чего не сможет помочь национальной команде на чемпионате мира в России, который пройдёт с 14 июня по 15 июля.