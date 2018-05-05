Тренер сборной Франции выразил сожаление в связи с травмой Косельни

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам прокомментировал ситуацию, в связи с которой защитник национальной команды и лондонского «Арсенала» Лоран Косельни пропустит чемпионат мира 2018 года в России из-за травмы. По словам специалиста, французская команда понесла серьезную потерю перед крупным турнирном, сообщает "Советский спорт"

"Это очень большой удар для сборной Франции. Лоран участвовал в чемпионате мира в Бразилии, а также помог команде на домашнем Евро. Он привык к международным матчам, высокому уровню и ежедневной конкуренции. Косельни является образцовым и ответственным игроком", — цитирует Дешама пресс-служба Федерация футбола Франции.

Он подчеркнул, что Косельни планировал завершить карьеру в сборной Франции после мундиаля.

"Знаю, ранее Лоран объявил, что ЧМ-2018 станет для него последним турниром в составе национальной команды. Подобное никогда не случается вовремя. Мне его очень жаль, потому что предстоящий чемпионат мира был важен для него. Желаю ему мужества и скорейшего возвращения на поле. Уверен, ему ещё есть что показать", — сказал Дешам.

Ранее сообщалось, что Косельни получил серьезную травму в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с мадридским «Атлетико». У игрока обнаружен разрыв ахиллова сухожилия.