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«Университет Лесгафта-Нева» и «Чеховские медведи» с побед начали полуфиналы ЧР
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«Университет Лесгафта-Нева» и «Чеховские медведи» с побед начали полуфиналы ЧР 

Чемпионат.com 19 минут назад
Питерский «Университет Лесгафта-Нева» в первом матче полуфинальной серии плей-офф мужского чемпионата России по гандболу на своей площадке победил московский «Спартак» со счётом 27:26.
Подмосковные «Чеховские медведи» на выезде уверенно переиграли ставропольское «Динамо-Виктор» — 33:24.
Вторые встречи в обоих полуфиналах пройдут в понедельник, 7 мая.
Гандбол. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига Плей-офф. Полуфинал. Первые матчи
«Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 27:26 (12:13) «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — «Чеховские медведи» (Московская область) — 24:33 (14:18).
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