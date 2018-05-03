Тренер сборной США: «Матч с канадцами на старте ЧМ даст возможность оценить силы» 

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл поделился ожиданиями от матча с канадцами на чемпионате мира. Матч пройдет 4 мая. Также тренер порассуждал о составе команды.
«У нас есть группа форвардов с высоким мастерством, и два элитных — Андерс Ли и Крис Крайдер. Также у нас хорошая защитная линия. Это сочетание может принести нам успех.
Игра с Канадой на старте ЧМ? У нас сразу будет жесткое противостояние, и это здорово. Это даст возможность оценить силы», — приводит слова тренера федерация хоккея США.