Тренер сборной США: «Матч с канадцами на старте ЧМ даст возможность оценить силы»

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл поделился ожиданиями от матча с канадцами на чемпионате мира. Матч пройдет 4 мая. Также тренер порассуждал о составе команды.

«У нас есть группа форвардов с высоким мастерством, и два элитных — Андерс Ли Крис Крайдер . Также у нас хорошая защитная линия. Это сочетание может принести нам успех.

Игра с Канадой на старте ЧМ? У нас сразу будет жесткое противостояние, и это здорово. Это даст возможность оценить силы», — приводит слова тренера федерация хоккея США.