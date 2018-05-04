Капризов: «Хочется сыграть с канадцами, у них приличная сборная собирается на ЧМ»

Нападающий сборной России Кирилл Капризов накануне старта чемпионате мира в Дании заявил, что ему хочется сыграть с национальной командой Канады.

«Конечно, с канадцами хочется встретиться. Посмотреть на того же Коннора Макдэвида . У них вообще приличная сборная собирается.

Что касается сены главного тренера, то я бы не сказал, что все сильно изменилось. В игре кое-что, но обстановка прежняя», — цитирует Капризова.

Турнир пройдет с 4 по 20 мая. Стоит отметить, что датчане впервые примут чемпионат мира по хоккею.

Сборная России сыграет в группе А с Австрией, Швецией, Чехией, Швейцарией, Францией, Словакией и Белоруссией. В первом матче наша команда сыграет с французами.

В группе В за выход в четвертьфинал поспорят: Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания, Южная Корея.