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Капризов: «Хочется сыграть с канадцами, у них приличная сборная собирается на ЧМ»
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Капризов: «Хочется сыграть с канадцами, у них приличная сборная собирается на ЧМ» 

SPORT24.ru 8 минут назад
Нападающий сборной России Кирилл Капризов накануне старта чемпионате мира в Дании заявил, что ему хочется сыграть с национальной командой Канады.
«Конечно, с канадцами хочется встретиться. Посмотреть на того же Коннора Макдэвида. У них вообще приличная сборная собирается.
Что касается сены главного тренера, то я бы не сказал, что все сильно изменилось. В игре кое-что, но обстановка прежняя», — цитирует Капризова.
Турнир пройдет с 4 по 20 мая. Стоит отметить, что датчане впервые примут чемпионат мира по хоккею.
Сборная России сыграет в группе А с Австрией, Швецией, Чехией, Швейцарией, Францией, Словакией и Белоруссией. В первом матче наша команда сыграет с французами.
В группе В за выход в четвертьфинал поспорят: Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания, Южная Корея.
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