Кирилл Капризов: на чемпионат мира мы приехали выигрывать

Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Капризов рассказал о настрое команды перед предстоящим чемпионатом мира, который стартует 4 мая в Дании. По словам форвард, все игроки хотят победы и приложат для этого все усилия.

"Лично мы сюда приехали выигрывать, — рассказал Капризов, которого цитирует «Спорт-экспресс». — Да, я уже вижу по обстановке внутри команды, что все хотят победы, относятся к этому серьезно. Думаю, что мы приложим все усилия".