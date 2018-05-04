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Кирилл Капризов: на чемпионат мира мы приехали выигрывать
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Кирилл Капризов: на чемпионат мира мы приехали выигрывать 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Капризов рассказал о настрое команды перед предстоящим чемпионатом мира, который стартует 4 мая в Дании. По словам форвард, все игроки хотят победы и приложат для этого все усилия.
"Лично мы сюда приехали выигрывать, — рассказал Капризов, которого цитирует «Спорт-экспресс». — Да, я уже вижу по обстановке внутри команды, что все хотят победы, относятся к этому серьезно. Думаю, что мы приложим все усилия".
Кроме того, нападающий российской сборной отметил, что на турнире хотел бы сыграть против команды Канады. «Конечно, с канадцами хочется встретиться. Посмотреть на того же Коннора Макдэвида. У них вообще приличная сборная собирается», — добавил Капризов.
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