Российские хоккеисты матчем с французами стартуют на чемпионате мира в Дании 

Сегодня в Дании стартует чемпионат мира по хоккею. Турнир откроется играми России с Францией и США с Канадой. Оба матча начнутся в 17:15 по московскому времени. В составе российской сборной, которую возглавил Илья Воробьев, выступят 11 олимпийских чемпионов, победивших в феврале на Играх в южнокорейском Пхёнчхане. Сборная России проведет матчи групповой стадии на «Роял-Арене» датской столицы, которая вмещает 12,5 тыс. зрителей. Авторадио на правах официального инфопарнера российской команды, будет следить за всеми играми соотечественников. Сегодня в нашем эфире в 17 часов стартует «Спортивное шоу „Большой хоккей“. Комментировать встречу Россия — Франция будут Сергей Демидов и Виктор Абрамян. Не пропустите!