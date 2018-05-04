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Хоккей, чемпионат мира 2018. Россия — Франция, онлайн-трансляция 4 мая
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Хоккей, чемпионат мира 2018. Россия — Франция, онлайн-трансляция 4 мая 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Команда Ильи Воробьёва стартует на чемпионате мира. Все главные моменты встречи, фото и видео — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2018
Календарь игр чемпионата мира по хоккею по хоккею 2018
Состав сборной России на чемпионат мира по хоккею 2018
8.00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию стартового матча сборной России на чемпионате мира по хоккею и всех событий, происходящих вокруг него. Сборные России и Франции встречались друг с другом в рамках чемпионата мира семь раз. Россияне выиграли в шести матчах, а единственное поражение потерпели 9 мая 2013 года.
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