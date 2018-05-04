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Андрей Хрипков: Мы отталкиваемся от нашей игры и не смотрим на конкурентов
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Андрей Хрипков: Мы отталкиваемся от нашей игры и не смотрим на конкурентов 

Советский спорт 2 часа назад
Андрей, ваш комментарий к прошедшему матчу.
— Хорошая игра получилась. На хорошем поле. На хорошем стадионе, с отличными болельщиками. Хорошая команда «Кубань». Но я думаю, что по такой игре счёт закономерен. И у нас в конце матча был шикарный момент, и у «Кубани». Так что я думаю, что счёт закономерен, просто больше преимущества сегодня в матче было у «Кубани». Но эта наша тактика была на игру.
— Три отменённых гола за игру-не много ли?
— По моему всё по делу было. Ваши игроки даже не спорили. Все моменты были в офсайтах. Хороший квалифицированный судья был, который всё видел.
— Какая была тренерская установка перед матчем?
— Настраивал на то, что будет жаркая погода, и этот фактор надо будет перетерпеть, плюс «Кубань» очень играющая команда, это все видят, что она мяч держит в низу и хорошо комбинирует. В ней собраны хорошие, опытные игроки., — приводит слова Хрипкова Rusfootball.Info. — Ну мы тоже молодцы-не проиграли в этом матче.
— Когда стало понятно, что игра будет ничейной?
— Только после финального свистка.
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