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ФК «Уфа» может впервые в истории сыграть в еврокубках
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ФК «Уфа» может впервые в истории сыграть в еврокубках 

ufa1.ru 41 минуту назад
Фото: ufa1.ru
Футбольный клуб «Уфа», который сейчас находится на шестом месте чемпионата России 2017/18, может попасть в квалификационный раунд Лиги Европы. Для этого команде необходимо сохранить свои позиции. Пока на выход в еврокубки претендуют тульский «Арсенал» и «Ахмат».
Информацию о том, что команда, занимающая шестое место, в следующем сезоне сыграет в европейском чемпионате, подтвердил ТАСС исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев.
— Команда Российской футбольной премьер-лиги, занявшая шестое место, попадает в квалификационный раунд Лиги Европы, — цитирует информагентство Алаева. — Все команды сдвигаются, с четвертого места клуб попадает в групповой этап этого турнира.
Позицию на международной арене мог занять «Тосно», 9 мая завоевавший Кубок России в матче против «Авангарда», но представители команды так и не подали соответствующую заявку.
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