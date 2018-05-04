Прогноз «Фонбет»: Россия добудет легкую победу над Францией

4 мая сборная России в матче группового турнира чемпионата мира сыграет со сборной Франции. Встреча начнется в 17.15 по московскому времени.

Кто победит?

Букмекеры "Фонбет" считают, что в этой встрече выиграет сборная России. На победу россиян можно поставить с коэффициентом 1.12, на победу сборной Франции — с коэффициентом 13.00, на ничью — с коэффициентом 11.00. На победу россиян с учетом овертайма и буллитов принимаются ставки с коэффициентом 1.06, на победу французов — с коэффициентом 9.00.

Клиенты «Фонбет» согласны с таким прогнозом: 90% игроков поставили на Россию, 8% — на Францию и 2% — на ничейный исход встречи в основное время. 76% клиентов «Фонбет» сделали ставку на победу россиян с учетом овертайма, 24% — на победу французов.

Сколько забросят шайб?

"Фонбет" считает, что в матче будет заброшено больше пяти шайб. На тотал больше 5,5 можно поставить с коэффициентом 1.73, на тотал меньше 5,5 — с коэффициентом 2.10.

Клиенты «Фонбет» тоже уверены в том, что встреча будет результативной. 82% игроков выбрали тотал больше 5,5 и всего 18% — тотал меньше 5,5.

На что ставят в «Фонбет»?

Самой популярной стала ставка на победу сборной России — ее предпочли 73% клиентов «Фонбет». На тотал больше 5,5 поставили 8% игроков, на победу россиян с форой (-3,5) — 7%. На победу сборной Франции сделали ставку 7% клиентов, на то, что французы выиграют с форой (+3,5), — 5%.

А сколько ставят?

Самая крупная ставка — на победу сборной России в основное время. Она входит в экспресс на сумму 100 000 рублей. В среднем на матч сборных России и Франции ставят 611 рублей.

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