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Сборная России дозаявила четырех игроков
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Сборная России дозаявила четырех игроков 

Советский спорт 46 минут назад
Тренерский штаб сборной России принял решение дозаявить еще четырех игроков на чемпионат мира.
В пятницу в заявку команды включены защитники Алексей Береглазов и Егор Яковлев, а также форварды Илья Михеев и Максим Шалунов.
Напомним, накануне, как и положено по регламенту, сборная России заявила 17 игроков.
Таким образом, вне заявки на турнир пока остаются: голкипер Илья Сорокин, защитник Никита Трямкин, форварды Никита Гусев, Алексей Бывальцев и Никита Сошников.
При этом сборная России может заявить еще четырех игроков.
Сегодня в своем первом матче на турнире Россия сыграет с Францией. Начало — 17:15 (мск).
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