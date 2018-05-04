Сборная России дозаявила четырех игроков

Тренерский штаб сборной России принял решение дозаявить еще четырех игроков на чемпионат мира.

Напомним, накануне, как и положено по регламенту, сборная России заявила 17 игроков.

При этом сборная России может заявить еще четырех игроков.

Сегодня в своем первом матче на турнире Россия сыграет с Францией. Начало — 17:15 (мск).