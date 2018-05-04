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Мать, уронившую ребенка из коляски, задержали с компанией мужчин на северо-востоке Москвы
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Мать, уронившую ребенка из коляски, задержали с компанией мужчин на северо-востоке Москвы 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Паралимпийский комитет России
ЧП произошло на Новгородской улице столицы днем в пятницу, 4 мая. Пьяная женщина выронила из коляски на асфальтовую дорогу свою трехлетнюю дочь. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в экстренных службах.
Мать, находясь в неадекватном состоянии, вышла на улицу гулять со своей трехлетней дочерью. На улице ей встретились трое знакомых, которые тоже были в состоянии алкогольного опьянения. Между ними завязалась беседа. В какой-то момент женщина сильно облокотилась о коляску с ребенком. Девочка выпала на асфальт.
Мимо шел случайный прохожий. Он срочно вызвал «скорую» и полицию. Прибывшие медики сообщили, что у малышки черепно-мозговая травма. Ее срочно госпитализировали в одну их городских клиник.
Горе-мать и ее троих друзей забрал наряд полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося.
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