Мать, уронившую ребенка из коляски, задержали с компанией мужчин на северо-востоке Москвы

ЧП произошло на Новгородской улице столицы днем в пятницу, 4 мая. Пьяная женщина выронила из коляски на асфальтовую дорогу свою трехлетнюю дочь. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в экстренных службах.

Мать, находясь в неадекватном состоянии, вышла на улицу гулять со своей трехлетней дочерью. На улице ей встретились трое знакомых, которые тоже были в состоянии алкогольного опьянения. Между ними завязалась беседа. В какой-то момент женщина сильно облокотилась о коляску с ребенком. Девочка выпала на асфальт.

Мимо шел случайный прохожий. Он срочно вызвал «скорую» и полицию. Прибывшие медики сообщили, что у малышки черепно-мозговая травма. Ее срочно госпитализировали в одну их городских клиник.

Горе-мать и ее троих друзей забрал наряд полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося.