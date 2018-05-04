Петербург примет чемпионат России по полетам в аэротрубе

Соревнование включит себя не только чемпионат России, но и первенство страны, а также чемпионат и первенство Петербурга. В чемпионатах выступят мужчины и женщины от 12 лет и старше, в первенствах — юноши и девушки от 12 до 18 лет. При этом жители Петербурга, которые заявились на чемпионат России, автоматически участвуют и в городском соревновании.

Турниры по полетам в аэротрубе включают в себя три дисциплины: групповая акробатика, динамика и фристайл соло. Победители чемпионата попадут в сборную России для участия в Кубке мира, который в октябре примет Бахрейн.