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Петербург примет чемпионат России по полетам в аэротрубе
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Петербург примет чемпионат России по полетам в аэротрубе 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Соревнование включит себя не только чемпионат России, но и первенство страны, а также чемпионат и первенство Петербурга. В чемпионатах выступят мужчины и женщины от 12 лет и старше, в первенствах — юноши и девушки от 12 до 18 лет. При этом жители Петербурга, которые заявились на чемпионат России, автоматически участвуют и в городском соревновании.
Турниры по полетам в аэротрубе включают в себя три дисциплины: групповая акробатика, динамика и фристайл соло. Победители чемпионата попадут в сборную России для участия в Кубке мира, который в октябре примет Бахрейн.
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