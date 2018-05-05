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Иванович: «Сборная России сможет остановить Салаха»
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Иванович: «Сборная России сможет остановить Салаха» 

Евро-футбол.Ру 9 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович считает, что сборная России сможет удержать форварда национальной команды Египта Мохамеда Салаха на ЧМ-2018
— Как обороне сборной России справиться с Мохаммедом Салахом?
— Салах сейчас находится в прекрасной форме. Возможно, на эту минуту он и вовсе сильнейший на планете. Но иногда футболисты настолько уверены в себе, что забивают такие мячи, которых они сами от себя не ожидают. Ваша сборная знает, как обороняться, поэтому я думаю, что вы сможете его остановить.
— Выходит, Салах самый опасный футболист в группе. А как же Луис Суарес?
— Это чемпионат мира, к которому в любом случае нужно очень качественно готовиться. Никто, даже самые сильные команды и игроки, не рискнут утверждать, что добьются успеха. Многие игроки сборной Уругвая близки к завершению карьеры, поэтому выступление на мундиале станет для них дополнительной мотивацией. Что касается Салаха, то он — главная звезда Египта, группы и мира на данный момент, но ему предстоит доказывать это в каждом матче.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
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