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Колобков: крупная победа в первом матче на ЧМ добавит уверенности российским хоккеистам
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Колобков: крупная победа в первом матче на ЧМ добавит уверенности российским хоккеистам 

ТАСС 36 минут назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Победа в первом матче над французами в рамках чемпионата мира добавит хоккеистам сборной России уверенности в своих силах в следующих матчах. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
В пятницу сборная России в первом матче чемпионата мира в Дании разгромила французов со счетом 7:0.
"Первая игра — очень важная, — отметил Колобков. — Она задает настроение на весь турнир, здорово, что наши ребята начали чемпионат мира с сокрушительной победы. Этот сезон оказался крайне насыщенным для российских хоккеистов, но, несмотря ни на что, они продолжают доказывать свое лидерство. Уверен, первая победа прибавит сборной уверенности в следующих играх".
"Слабых команд на чемпионате мира не бывает, об этом не надо забывать", — подчеркнул министр спорта.
Российская команда в группе A вышла на первое место в турнирной таблице, набрав три очка. На групповом этапе россияне сыграют со сборными Австрии (6 мая), Белоруссии (7 мая), Чехии (10 мая), Швейцарии (12 мая), Словакии (14 мая) и Швеции (15 мая). Четыре лучшие сборные выйдут в четвертьфинал турнира.
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