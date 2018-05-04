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Никита Трямкин: «Бучневич — лучший»
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Никита Трямкин: «Бучневич — лучший» 

Спорт-Экспресс 30 минут назад
Защитник сборной России Никита Трямкин остался доволен дебютом на чемпионате мира. В первом поединке россияне обыграли Францию со счетом 7:0.
— Когда узнали, что вы в составе?
— После раскатки. Все равно было волнительно выходить на матч, хоть команда Франции — хороший соперник. На таком уровне была первая игра. Хорошо, что не пропустили, сыграл надежно, старался.
— Надо было быстро вкатиться.
— Да. Дебют удался. Почувствовал себя в сборной.
— Были проблемы?
— Нет в принципе. Поначалу было волнение, потом было нормально.
— Какой момент стал ключевым?
— То, что не бросили играть после 3:0, подкорректировали игру, победили.
— Возникают проблемы с установкой у Никитина?
— Стараюсь играть проще, чтобы не вредить команде. Если нужно отдать — отдаю. Если выбросить — выбрасываю.
— Видели игрока талантливее, чем Бучневич?
— Он — лучший.
— Видели, гол в пустые забил?
— Думал промахнется (улыбается). (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Трансляция матча Россия — Франция
Все о чемпионате мира по хоккею — здесь
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