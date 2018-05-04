Никита Трямкин: «Бучневич — лучший»

Защитник сборной России Никита Трямкин остался доволен дебютом на чемпионате мира. В первом поединке россияне обыграли Францию со счетом 7:0.

— Когда узнали, что вы в составе?

— После раскатки. Все равно было волнительно выходить на матч, хоть команда Франции — хороший соперник. На таком уровне была первая игра. Хорошо, что не пропустили, сыграл надежно, старался.

— Надо было быстро вкатиться.

— Да. Дебют удался. Почувствовал себя в сборной.

— Были проблемы?

— Нет в принципе. Поначалу было волнение, потом было нормально.

— Какой момент стал ключевым?

— То, что не бросили играть после 3:0, подкорректировали игру, победили.

— Возникают проблемы с установкой у Никитина?

— Стараюсь играть проще, чтобы не вредить команде. Если нужно отдать — отдаю. Если выбросить — выбрасываю.

— Видели игрока талантливее, чем Бучневич?

— Он — лучший.

— Видели, гол в пустые забил?

Трансляция матча Россия — Франция

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