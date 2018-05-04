Дацюк: «У России молодая команда, от матча к матчу будет прибавлять»

Нападающий сборной России Павел Дацюк прокомментировал итог первого матча национальной команды на чемпионате мира по хоккею в Дании. В дебютном матче ЧМ-2018 россияне разгромили Францию со счетом 7:0.

«Могло показаться, что матч получился для нас легким, но это не так. Французы хорошо двигались, плюс в ледовом дворце очень душно. Надо привыкнуть к таким условиям. Качество льда тоже оставляет желать лучшего. Один плюс — обе команды играет на одном льду.

Команда у нас молодая, от матча к матчу будет прибавлять и проявлять себя все больше и больше. Так и должно быть. Если бы первый матч играли против сильной команды, то узнали бы уже сегодня наши слабые стороны. Но играем с тем календарем, какой есть. Календарь для всех одинаковый.