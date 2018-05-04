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Дацюк: «У России молодая команда, от матча к матчу будет прибавлять»
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Дацюк: «У России молодая команда, от матча к матчу будет прибавлять» 

SPORT24.ru 30 минут назад
Нападающий сборной России Павел Дацюк прокомментировал итог первого матча национальной команды на чемпионате мира по хоккею в Дании. В дебютном матче ЧМ-2018 россияне разгромили Францию со счетом 7:0.
«Могло показаться, что матч получился для нас легким, но это не так. Французы хорошо двигались, плюс в ледовом дворце очень душно. Надо привыкнуть к таким условиям. Качество льда тоже оставляет желать лучшего. Один плюс — обе команды играет на одном льду.
Команда у нас молодая, от матча к матчу будет прибавлять и проявлять себя все больше и больше. Так и должно быть. Если бы первый матч играли против сильной команды, то узнали бы уже сегодня наши слабые стороны. Но играем с тем календарем, какой есть. Календарь для всех одинаковый.
Гусев — лишний? Нет, Гусев — очень мастеровитый игрок, его не хватает. Будет его ждать. В дальнейшем будем по ситуации работать», — приводит слова Дацюка корреспондент Sport24.ru Дарья Тубольцева.
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