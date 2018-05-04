Ещё
Воробьёв: не устроил второй период. Это первая игра, есть, над чем работать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Воробьёв: не устроил второй период. Это первая игра, есть, над чем работать 

Чемпионат.com 13 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги стартового матча команды на чемпионате мира с Францией (7:0).
«Что меня не устроило? Второй период. Будем завтра разбирать, покажем ребятам видео. Там есть моменты, которые надо улучшить. Капризов сказал, что у них с Дадоновым было много потерь? Есть такой момент, но меня на данный момент потери других игроков больше волновали, чем именно их. Это первая игра, есть, над чем работать. В первом матче любой соперник полезен, надо войти в игру. Первые пять минут было видно, что были зажатыми. Потом уже разыгрались», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Чемпионат.com: последние новости
Почему сборной России будет тяжело выиграть чемпионат мира-2018 по хоккею «Атлетико» — «Арсенал»: Косельни получил травму и покинул поле на носилках Гандболистки «Астраханочки» выиграли серию за бронзовые медали чемпионата России
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборная России разгромила Францию27
Россияне громят французов53
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Федор Емельяненко не посмотрит на бой брата
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение