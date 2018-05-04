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Бучневич: матч со сборной России по хоккею мог быть не самым важным для французов
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Бучневич: матч со сборной России по хоккею мог быть не самым важным для французов 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
КОПЕНГАГЕН, 4 мая. /ТАСС/. Встреча со сборной России на групповом этапе чемпионате мира по хоккею могла быть не главной игрой для французской команды. Такое мнение журналистам высказал нападающий российской сборной Павел Бучневич.
Россияне обыграли соперника со счетом 7:0, Бучневич стал автором одного из голов.
"Мы хорошо сыграли в обороне, второй период чуть смазали, выиграли закономерно, идем дальше. Нужно почувствовать этот уровень, уверенность, раскованность и быть готовым к более сильным соперникам", — сказал он.
Форвард остался высокого мнения о сборной Франции. «Хорошая команда, просто, видимо, для французов это не самый главный матч. Вратаря после второго периода поменяли», — отметил Бучневич.
Следующий матч россияне проведут с командой Австрии 6 мая.
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