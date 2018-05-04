Эксперты оценили игру сборной России по хоккею в первом матче ЧМ‐2018 

Хоккейная сборная России обыграла французскую команду на первом матче Чемпионата мира, который открылся сегодня в Дании. Наши спортсмены забросили в ворота противника 7 шайб. В следующий раз команда выступит против сборной Австрии. Поединок состоится 6 мая. Корреспонденты «360» обратились за комментариями к экспертам, чтобы узнать их оценку прошедшей игры, а также потенциальные шансы на успех в ближайших матчах.
Советский и российский хоккеист Андрей Николишин считает, что успешный исход встречи с французами был продиктован разными весовыми категориями команд: «Соперник был не под стать нашей сборной. Это не тот соперник, с которым мы должны выступать на равных.» Тренер и бывший спортсмен отказался озвучивать какие-либо конкретные прогнозы на матч против Австрии.
Сильнее порадовался одержанной победе другой знаменитый хоккеист, Виталий Давыдов. Он подчеркнул, что любая победа, даже против команд, которые принято считать слабыми, дарует игрокам больше уверенности и заряжает их готовностью побеждать в следующих поединках. «Обычно первые игры всегда немножко тяжелые для команд, потому что волнение и прочие сопутствующие факторы. Сборная России этого избежала — играла легко, оттачивала на этом сопернике свои средние навыки и забивала голы.»
Давыдов отметил некий символизм триумфа, вспомнив как в 2013 году хоккеисты проиграли французам в День Победы. «Что касается следующих матчей, следует постараться избежать траты нервов на сильных соперников вроде Австрии. Нужно чтобы мы подошли к следующей после нее игре с хорошим настроением.»
«Будем ждать, с кем попадем в четвертьфинал. С него начинается ЧМ. Перед ним уже можно будет сказать, на что рассчитывать нашей команде», — добавил заслуженный мастер спорта.
Ранее собственным мнением о возможностях нашей сборной поделился другой спортивный эксперт, глава школы «Российский Клуб Хоккея» Сергей Сергеев. По его словам, у команды из России есть все шансы на то, чтобы прорваться в финал.