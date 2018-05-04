Эксперты оценили игру сборной России по хоккею в первом матче ЧМ‐2018

Хоккейная сборная России обыграла французскую команду на первом матче Чемпионата мира, который открылся сегодня в Дании. Наши спортсмены забросили в ворота противника 7 шайб. В следующий раз команда выступит против сборной Австрии. Поединок состоится 6 мая. Корреспонденты «360» обратились за комментариями к экспертам, чтобы узнать их оценку прошедшей игры, а также потенциальные шансы на успех в ближайших матчах.

Советский и российский хоккеист Андрей Николишин считает, что успешный исход встречи с французами был продиктован разными весовыми категориями команд: «Соперник был не под стать нашей сборной. Это не тот соперник, с которым мы должны выступать на равных.» Тренер и бывший спортсмен отказался озвучивать какие-либо конкретные прогнозы на матч против Австрии.

Сильнее порадовался одержанной победе другой знаменитый хоккеист, Виталий Давыдов . Он подчеркнул, что любая победа, даже против команд, которые принято считать слабыми, дарует игрокам больше уверенности и заряжает их готовностью побеждать в следующих поединках. «Обычно первые игры всегда немножко тяжелые для команд, потому что волнение и прочие сопутствующие факторы. Сборная России этого избежала — играла легко, оттачивала на этом сопернике свои средние навыки и забивала голы.»

Давыдов отметил некий символизм триумфа, вспомнив как в 2013 году хоккеисты проиграли французам в День Победы. «Что касается следующих матчей, следует постараться избежать траты нервов на сильных соперников вроде Австрии. Нужно чтобы мы подошли к следующей после нее игре с хорошим настроением.»

«Будем ждать, с кем попадем в четвертьфинал. С него начинается ЧМ. Перед ним уже можно будет сказать, на что рассчитывать нашей команде», — добавил заслуженный мастер спорта.