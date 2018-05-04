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Эксперт оценил шансы сборной России на чемпионате мира по хоккею
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Эксперт оценил шансы сборной России на чемпионате мира по хоккею 

RT на русском 46 минут назад
Руководитель школы «Российский клуб хоккея» Сергей Сергеев в беседе с НСН оценил шансы национальной сборной на чемпионате мира в Дании.
«Ребята нисколько не уступают другим сборным. У нас есть шанс. Просто надо по мотивации сплотить их, найти связки, которые позволят им друг с другом сыграть», — сказал он.
Как отметил эксперт, шансы у всех одинаковые, и россияне не выглядят «игроком для присутствия», они едут за результатом.
«Вспомните олимпийский финал. Наша сборная была на голову сильней», — добавил он.
Ранее министр спорта России Павел Колобков прокомментировал победу сборной России по хоккею над национальной командой Франции в первом матче на чемпионате мира в Дании.
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