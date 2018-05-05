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Датчане начали домашний чемпионат мира с победы над Германией
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Датчане начали домашний чемпионат мира с победы над Германией 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В матче группового турнира чемпионата мира сборная Дании в серии буллитов обыграла Германию со счетом 3:2. Победный буллит реализовал Франс Нильсен.
Чемпионат мира
Группа B  Германия — Дания — 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Й. Йенсен — 1 (бол., Й. Б. Йенсен, Ф. Нильсен), 28:44 — 0:1. Драйзайтль — 1 (Элиц), 32:12 — 1:1. Сторм — 1 (бол., Хардт, Ларсен), 35:17 — 1:2. Элиц — 1 (Драйзайтль), 50:43 — 2:2.
Победный буллит: Ф. Нильсен.
Вратари: Пильмайер — Андерсен.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 35 (11+5+17+2) — 26 (9+9+7+1).
Судьи: Кубуш, Рантала.
4 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.
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