Ещё
Тренер сборной Швеции доволен разгромной победой над командой Белоруссии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер сборной Швеции доволен разгромной победой над командой Белоруссии 

Газета.Ru 5 мая 2018
Главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Гренборг подвел итоги первого матча на чемпионате мира в Дании, в котором его подопечные разгромили команду Белоруссии.
"Сегодняшняя победа не была простой, у белорусов хорошая команда. У них было несколько шансов, чтобы перевернуть игру. Во втором периоде они много раз играли в большинстве, но мы смогли выстоять. Также мы провели отличную работу, постоянно оказывая давление на соперника. Я доволен нашей сильной игрой в этом матче", — цитирует специалиста ТАСС.
Ранее сборная Швеции одолела белорусов со счетом 5:0.
Следующим соперником шведской команды станет сборная Чехии. Матч состоится 6 мая. Белорусские хоккеисты встретятся 5 мая с Францией.
Газета.Ru: последние новости
Капризов прокомментировал победу России над Францией Защитник сборной Швеции дисквалифицирован на два матча юниорского ЧМ-2019 В сборной России озвучили причину неудачного выступления на Евротуре
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд47
Шарапова одержала долгожданную победу9
Медведеву обвинили в предательстве98
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой147
Тихонов сравнил бюджет Самары и зарплату в «Зените»
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение