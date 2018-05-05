Тренер сборной Швеции доволен разгромной победой над командой Белоруссии 

Главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Гренборг подвел итоги первого матча на чемпионате мира в Дании, в котором его подопечные разгромили команду Белоруссии.
"Сегодняшняя победа не была простой, у белорусов хорошая команда. У них было несколько шансов, чтобы перевернуть игру. Во втором периоде они много раз играли в большинстве, но мы смогли выстоять. Также мы провели отличную работу, постоянно оказывая давление на соперника. Я доволен нашей сильной игрой в этом матче", — цитирует специалиста ТАСС.
Ранее сборная Швеции одолела белорусов со счетом 5:0.
Следующим соперником шведской команды станет сборная Чехии. Матч состоится 6 мая. Белорусские хоккеисты встретятся 5 мая с Францией.