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Тренер сборной Швеции: у России на ЧМ-2018 в Дании хорошо организованная команда
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Тренер сборной Швеции: у России на ЧМ-2018 в Дании хорошо организованная команда 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Гренборг оценил состояние российской национальной команды на чемпионате мира, который стартовал в Дании.
"Тяжело сравнивать Илью Воробьева и Олега Знарка. В любом случае у России здесь хорошо организованная команда. Будет интересно сыграть против них, но это будет не так скоро, потому что до этого матча нас ждут игры с другими соперниками, в данный момент мы думаем о них", — цитирует специалиста ТАСС.
Воробьев исполняет обязанности главного тренера сборной России вместо Знарка. Под его руководством россияне разгромили команду Франции в первом матче турнира.
Ранее сборная Швеции одолела белорусов со счетом 5:0.
Шведская команда встретится с Россией в заключительном матче группового раунда 15 мая.
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